Wereld Hondendag: 1 op de 4 hondenbaasjes heeft geen ‘voogd’ geregeld

De Hondenbescherming heeft de afgelopen jaren steeds vaker wanhopige mensen aan de telefoon. Ze zijn plotseling verantwoordelijk geworden voor de oudere hond van hun familielid, buren of patiënt. “Het baasje is dan plotseling overleden, ernstig ziek geworden of opgenomen in een verpleeghuis en er was van tevoren niets geregeld. Ze zitten vaak echt met hun handen in het haar, omdat een hond niet in hun leven past. Soms wordt zelfs overwogen om de hond in te laten slapen. Dat is natuurlijk onaanvaardbaar!”

De Hondenbescherming adviseert hondenbaasjes daarom altijd een vangnet voor hun hond te regelen. Bijvoorbeeld door een afspraak te maken met familie, vrienden of de fokker. Een soort voogdijschap dus, zoals mensen dat ook voor hun kinderen vastleggen. “Sommige mensen kiezen er ook voor een deel van hun nalatenschap aan ons te schenken met de wens dat wij de verzorging van de hond op ons nemen en een nieuw baasje voor hem zoeken”, vertelt Groenendijk.

Opvangcentrum voor oudere honden

De Hondenbescherming vangt al zo’n 25 jaar seniorhonden op. Vandaag opent de stichting een gloednieuw hondencentrum in het Twentse Den Ham. In prikkelarme ruimtes, te midden van het groen, vangen gespecialiseerde dierverzorgers oudere en kwetsbare honden op. Het centrum is uniek in Nederland en gebaseerd op de nieuwste inzichten opgedaan bij de Engelse partnerorganisatie Dogs Trust. Door de speciale bouw en de manier waarop er met de honden wordt gewerkt, herstellen honden sneller en is de overgang naar een nieuw thuis minder stressvol. “Want hoe prachtig en innovatief ons nieuwe centrum ook is, het is natuurlijk altijd beter als honden een echt eigen thuis hebben”, zegt Groenendijk. Vandaar ook onze oproep aan hondenbaasjes om zelf tijdig een ‘voogd’ te regelen.”