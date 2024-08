Automobilist rijdt motor opzettelijk aan

Op zondag 25 augustus 2024 om 03.00 uur kwam er een melding binnen van een aanrijding tussen een motor en een auto op de kruising Baroniebaan met de Bredaseweg. Twee mensen zouden gewond zijn en één partij zou met de auto weggereden zijn.

Onderzoek

Hulpdiensten spoedden zich naar de kruising waar de agenten een gewonde man en een gewonde vrouw aantroffen die op de motor hadden gezeten. Ambulancepersoneel ontfermde zich over de twee die nog wel konden vertellen dat ze opzettelijk waren aangereden door een bekende van hen. Op de plaats van het delict lag ook nog een kentekenplaat van de auto. Er is direct een onderzoek gestart en een zoektocht naar de auto en verdachte. Korte tijd later werd de auto leeg aangetroffen op de Professor Gimbrèrelaan. De identiteit van de verdachte is bekend.