Medewerker goederentrein omgekomen bij aanrijding met vrachtwagen

Woensdagmiddag is in het Brabantse Hooge Zwaluwe, bij een ernstige aanrijding tussen een goederentrein en een vrachtwagen, een 25-jarige man uit Zwijndrecht om het leven gekomen. Dit meldt de politie woensdag.

Aanrijding

Woensdagmiddag 28 augustus werd rond 13.30 uur een aanrijding gemeld op de Zanddijk in Hooge Zwaluwe. Een langzaam rijdende goederentrein kwam op de spoorwegovergang in botsing met een vrachtwagen.

Medewerker overleden

Op de kop van de trein stond de medewerker van het goederenvervoerbedrijf, de 25-jarige man uit Zwijndrecht. Hij raakte gewond, maar overleed ondanks reanimatie aan zijn verwondingen.

Twee gewonden

Twee andere slachtoffers raakten lichtgewond. De vrachtwagenchauffeur is aangehouden voor zijn betrokkenheid bij deze ernstige aanrijding. Er is een onderzoek gestart naar de toedracht van deze aanrijding. Ook zijn de Onderzoeksraad Voor Veiligheid (OVV) en de Arbeidsinspectie in kennis gesteld.