Politie pakt landelijk opererende 'nepagenten' op

De politie heeft twee 24-jarige mannen uit Helmond en Eindhoven aangehouden op verdenking van betrokkenheid bij acht oplichtingen in Nederland waarbij nepagenten geld afhandig maken van slachtoffers. 'Het tweetal wordt ook in verband gebracht met ruim 100 meldingen van poging tot oplichting in Oost-Brabant', zo meldt de politie woensdag.

Onderzoek

'Intensief onderzoek van de recherche leidde gisteren tot een doorbraak in het onderzoek naar oplichters die zich voordoen als politieagent', aldus de politie.

Onderzoek naar meerdere oplichtingen

De politie heeft extra aandacht voor oplichtingen waarbij de oplichters zich voordoen als politieagent. De recherche in Oost-Brabant investeert stevig om de oplichters te stoppen. Dat doen zij onder meer met een speciaal op nepagenten gericht onderzoeksteam. Onderzoeksleider Niels Hoeben: ‘Dankzij uitvoerig onderzoek naar deze brutale vorm van oplichting kwamen de mannen uit Helmond en Eindhoven in beeld als verdachten. Wij vermoeden dat zij zich de laatste maanden voordeden als politieagent en op die manier voor ruim 20.000 euro aan geld en sieraden buit hebben gemaakt. Zij worden verdacht van acht oplichtingszaken verspreid over Gelderland, Noord-Holland en Oost-Brabant. Ook denken wij dat zij betrokken zijn bij meer dan 100 meldingen van pogingen tot oplichtingen in Oost-Brabant.’

Onderzoek naar precieze rol en aandeel aangehouden verdachten

De politie pakte het tweetal gisteren op in Helmond. Onderzoeksleider Niels: ’Het tweetal zit vast en ons onderzoek naar de precieze rol en aandeel van de verdachten in de oplichtingszaken is nog in volle gang.’

Laat je niet neppen en bel de echte politie

Let op: de politie gaat nooit op deze manier te werk. Een agent zal nooit vragen om waardevolle spullen of geld af te staan om deze ‘veilig te stellen’. Word je gebeld door iemand die zich voordoet als politiemedewerker en vertrouw je het niet? Hang op en maak melding bij de politie. Je kunt hiervoor het telefoonnummer 0900-8844 bellen.

Vraag naar legitimatie

Vraag een agent die bij je aan de deur staat altijd om zijn of haar politie-identificatie. Op zo’n legitimatiebewijs (een pasje ter grootte van een rijbewijs) staat een politielogo, een foto en het dienstnummer. Kan de ‘agent’ geen ID tonen of twijfel je aan de echtheid ervan? Bel dan 112, aangezien het om een heterdaadsituatie gaat. Laat een agent die zich niet kan identificeren nooit zomaar binnen. Lees hier meer over preventietips en het politielegitimatiebewijs.