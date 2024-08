Drugsafval gevonden in op akkers uitgereden mest in Baarle-Nassau

De politie heeft dinsdag 21 mei 2024 onderzoek op twintig akkers in Baarle-Nassau gedaan, nadat eerder een anonieme tip binnenkwam over mogelijk uitgereden drugsafval. 'Uit de monsters is nu gebleken data er inderdaad sprake was van uitgereden mest met drugsafval', zo maakt de politie vandaag bekend.

Anonieme tip

Eerder dit jaar ontving de politie een anonieme tip over een mogelijk vervuilde akker in Baarle-Nassau. Hier zou drugsafval zijn uitgereden. De politie heeft onmiddellijk deze akker laten bemonsteren. Hieruit bleek dat er inderdaad sprake was van uitgereden mest met drugsafval. 'Omdat er aanwijzingen waren dat er mogelijk meerdere akkers in Baarle-Nassau verontreinigd zijn, nam de politie samen met het NFI in mei op al deze akkers óók monsters af. Hieruit is inmiddels gebleken dat drie van de twintig akkers verontreinigd zijn met metamfetamine (drugsafval van Crystal Meth)', aldus de politie.

Drie verdachten gehoord

Er zijn inmiddels drie verdachten verhoord. Het gaat om een 48- en 49- en 72-jarige man, allen uit Baarle-Nassau. De gemeente Baarle-Nassau heeft met de Omgevingsdienst haar bestuurlijk instrumentarium ingesteld tegen deze verdachten, die ook eigenaren zijn van de betreffende akkers. Ook is de opsporingsdienst van de NVWA betrokken bij het politieonderzoek en in nauw contact met het OM. Hiermee wordt voorkomen dat de voedselkwaliteit in gevaar komt.