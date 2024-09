FNV en CNV kondigen acties aan in apotheken na verlopen ultimatum

Vakbonden FNV en CNV gaan acties voeren in de apotheken. Werkgevers in de apothekersbranche hebben een ultimatum van de vakbonden laten verlopen.

Ralph Smeets (FNV) en Marco Dons (CNV): ‘Werknemers van apotheken werken keihard, maar hun werkgevers willen niet over de brug komen met een fatsoenlijk loonbod en betere arbeidsomstandigheden. Daarom gaan we actievoeren.'

Onderhandelingen over de nieuwe cao voor apotheekmedewerkers zitten al tijden muurvast. Daarom stelden de vakbonden de werkgevers vorige week een ultimatum: kom voor vrijdag 30 augustus met een goed bod. ‘Maar de werkgevers blijven zich verschuilen achter de minister, die zou niet genoeg geld beschikbaar stellen,’ schrijven Dons en Smeets. ‘Dat is onzin. Het geld is er wel, werkgevers willen het alleen niet uitgeven aan hun personeel.’

Stiptheidsacties

Vakbondsleden starten maandag in eerste instantie met stiptheidsacties. Dat houdt in dat medewerkers zich strikt aan de pauzeregels zullen houden, en niet zonder vergoeding een kwartier eerder openen of later sluiten. ‘Dat gaan klanten merken,’ zegt Dons. ‘Dat vinden we natuurlijk heel vervelend, maar het kan niet anders.’

Hardere acties

De vakbonden waarschuwen dat hardere acties zoals stakingen snel zullen volgen als de stiptheidsacties niks opleveren. Smeets: ‘We waren er natuurlijk liever onderling uitgekomen. En dat is nog steeds zo. Maar de werkgevers hebben kennelijk niet door dat het hun medewerkers menens is. Zij voelen zich volstrekt niet serieus genomen. Wij voeren actie tot daar verandering in komt.’