Cao-onderhandelingen dsm-firmenich geklapt

De onderhandelingen met biotechnologiebedrijf dsm-firmenich over een nieuwe cao zijn vastgelopen. Dat melden FNV, CNV, Synergo/VHP en De Unie. De vakbonden gaan met hun leden in beraad over mogelijke acties.

Reden voor het mislukken van de onderhandelingen is de eis van de werkgever dat de compensatie voor de eenwording van de cao-DSM wordt afgeschaft. Dat betekent dat ongeveer 400 medewerkers gemiddeld €10.000 per jaar aan salaris zouden moeten inleveren.

Wisseltruc

Cao-onderhandelaar Paul Smink (FNV) namens de gezamenlijke vakbonden: ‘Dat is voor ons onbespreekbaar. De compensatie is in 2014 ingevoerd toen verschillende DSM-cao's werden samengevoegd, als vergoeding voor het afschaffen van voordelen die toen verdwenen. Nu wil het bedrijf juist die vergoeding weer afschaffen, om met dat geld dan een karige loonsverhoging te financieren. Dat is een wisseltruc. De werkgever wil trouwe medewerkers als pinautomaat gebruiken. Daar zijn wij niet van gediend.’

Uitonderhandeld

Omdat de werkgever vasthoud aan het afschaffen van de compensatie concluderen de vakbonden dat verder onderhandelen geen zin heeft. Smink: ‘We hadden gehoopt er samen uit te komen, maar met zulke draconische eisen kunnen wij niet werken. Het woord is daarmee nu aan onze leden.’ Zij beraden zich de komende weken op mogelijke acties.

Biotechnologie

Het internationale biotechnologiebedrijf dsm firmenich ontstond in 2022 uit een fusie van het Nederlandse DSM met het Zwitserse Firmenich. Het bedrijf is vooral actief op de voedings- en gezondheidsmarkt. Bij de Nederlandse tak van het bedrijf werken ongeveer 1700 mensen.