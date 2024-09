Samen toewerken naar minder verkeersslachtoffers

Personen die in de periode tussen 1 maart 2023 en 1 maart 2024 vier of meer verkeersboetes hebben gekregen en hierbij staande zijn gehouden of opgehouden hebben de brief ontvangen.

Terugblik op de afgelopen maanden

Het project kende vanaf de start een vliegende start en verloopt tot op heden zeer succesvol. In de afgelopen drie maanden zijn de volgende resultaten geboekt:

Er hebben twaalf ongevallen plaatsgevonden waarbij verkeersmeerplegers betrokken waren. In meer dan de helft van deze gevallen werden zij als verdachte aangemerkt of waren zij de veroorzaker;

Negen meerplegers zijn betrapt op het rijden onder invloed van alcohol en/of drugs of het maken van aanstalten daartoe;

Vier verkeersmeerplegers zijn aangehouden terwijl hun rijbewijs ongeldig of ingevorderd was;

Dertien verkeersmeerplegers zijn aangemeld bij het Centraal Bureau Rijvaardigheidsbewijzen (CBR) voor het volgen van een educatieve cursus vanwege hun rijgedrag en/of middelengebruik tijdens het rijden;

Er zijn 178 geregistreerde controles geweest waarbij meerplegers betrokken waren. In veel gevallen werden strafbare feiten geconstateerd, zoals bijvoorbeeld gevaarlijk rijgedrag, snelheidsovertredingen en rijden zonder rijbewijs. Deze controles laten zien dat de meerplegers écht ‘op de radar’ zijn.

Samenwerking met partners

De samenwerking met onze partners is ontzettend belangrijk bij dit project. Iedere politieagent in Nederland kan bij een controle zien of hij of zij te maken heeft met een verkeersmeerpleger. Zo wordt niet alleen nauw samengewerkt met collega’s uit de basisteams in Limburg, maar controleren collega’s uit het hele land mee op deze verkeersmeerplegers. Daarnaast is ook de Koninklijke Marechaussee (KMAR) een belangrijke partner. Zij kunnen namelijk ook zien of ze te maken hebben met een verkeersmeerpleger. Het is duidelijk dat verkeersmeerplegers ook bij controles door de KMAR, Eenheid Landelijke Expertise en Operaties (LX) of andere teams niet aan onze aandacht ontsnappen. De nauwe samenwerking met deze teams en organisaties is cruciaal voor het succes van het project!



Projectleider Gert de Goede licht toe: “Ieder verkeersslachtoffer is één te veel. Dit project is erop gericht om mensen te attenderen dat zij zelf een grote rol spelen in de veiligheid op de weg. We hopen met ‘Op de radar’ dan ook te bereiken dat burgers leren van hun fouten en dit uiteindelijk resulteert in minder verkeersslachtoffers!”