Twee weekenden werkzaamheden aan Geerbrug (N212)

In de periode van vrijdag 13 september tot maandag 23 september voert de provincie Utrecht werkzaamheden uit aan de Geerbrug op de Ingenieur Enschedeweg (N212) tussen Wilnis en Kamerik. Het asfalt wordt vervangen om de weg in goede en veilige conditie te houden.

De werkzaamheden vinden plaats in de weekenden om de verkeershinder te beperken. De weg is afgesloten tussen de rotonde met de Lange Meentweg (N463) en de rotonde met de Bovendijk in Wilnis. Tijdens beide weekenden zal de brug niet voor de scheepvaart worden bediend.

Afsluiting eerste weekend

Om het werk veilig uit te voeren, wordt de Ingenieur Enschedeweg (N212) van vrijdag 13 september 20:00 uur tot maandag 16 september 06:00 uur afgesloten voor verkeer. Tijdens dit weekend werken we aan de rijbaan. Voor fietsers verandert niets, het fietspad op de brug blijft beschikbaar.

Doorgaand verkeer wordt tijdens dit weekend omgeleid via de N201, A2 en N401. Deze route staat ook met gele borden langs de weg aangegeven.

Tweede weekend

Van vrijdag 20 september 20:00 uur tot maandag 23 september 06:00 uur werken we aan het fietspad. In deze periode blijft de weg beschikbaar, maar het verkeer gaat om-en-om over de brug. Fietsers kunnen gebruikmaken van het andere deel van de brug. Verkeer wordt niet omgeleid, maar doordat het verkeer om-en-om gaat, kan er wel vertraging ontstaan.

Slag om de arm

Bij alle wegwerkzaamheden kunnen onvoorziene omstandigheden voorkomen waardoor het werk moet worden uitgesteld naar een later moment. Bijvoorbeeld bij langdurige regenval. Asfalteren is dan niet verstandig omdat de kwaliteit dan onvoldoende is.

Wilt u op de hoogte blijven van alle werkzaamheden aan Utrechtse provinciale wegen? Volg @werkaandewegutr externe linkop X.