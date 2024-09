Verdachte aangehouden na aanrijden agent

Twee surveillerende agenten wilden de automobilist en zijn bijrijder om 19.40 uur controleren na een vermoedelijke drugshandel. De agenten zagen op dat moment dat een persoon bij de bestuurder van de auto was ingestapt, waarna de auto in de wijk rondreed. Kort daarna stapte de bijrijder weer uit en werden beide personen gecontroleerd. De automobilist werd aangesproken, maar weigerde te blijven staan voor de controle en reed hard weg. De agent kon niet wegstappen en werd geraakt door de auto en viel. Zij raakte hierbij lichtgewond. De identiteit van de bestuurder was bekend. Hij kon later op de avond op de IJsselmeerlaan in Leiden worden aangehouden voor poging zware mishandeling.

Geweld tegen politieambtenaren

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.