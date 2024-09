6 op de 10 mensen hebben last van hondenpoep in hun buurt

Bijna 6 op de 10 mensen hebben last van hondenpoep in de buurt waar ze wonen. Het ligt bijvoorbeeld op de stoep of op grasveldjes. Ook rommel op straat zorgt voor overlast: in 2023 voor ruim 4 op de 10 Nederlanders. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van Nederland in cijfers.

Deze cijfers komen uit de Veiligheidsmonitor van het CBS en het ministerie van Justitie en Veiligheid. In 2023 deden ruim 180 duizend mensen van 15 jaar of ouder mee aan dit onderzoek.

Overlast van vervuiling en vernieling

Rommel en hondenpoep in de buurt zijn twee soorten van vervuiling die het vaakst tot overlast leiden. Van vernield straatmeubilair —zoals vuilnisbakken of bankjes— of van bekladde muren of gebouwen hebben minder mensen last. 7 op de 10 mensen zeggen overlast te hebben van een of meer van de vier vormen van vervuiling en vernieling. Ruim 2 op de 10 hebben er zelfs veel last van.