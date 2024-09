Duitsland meest populaire vakantiebestemming in 2023

Duitsland is de populairste buitenlandse vakantiebestemming van Nederlanders. In 2023 kozen mensen 3,6 miljoen keer voor een vakantie bij onze oosterburen. Ook gingen vakantiegangers vaak naar Frankrijk (2,9 miljoen vakanties) en naar Spanje (2,1 miljoen). Gemiddeld gingen Nederlanders in 2023 2,5 keer per jaar op vakantie. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van Nederland in cijfers.

Nederlanders gingen in 2023 in totaal 37,6 miljoen keer op vakantie. Daarvan kozen mensen 16,7 miljoen keer voor een vakantie in eigen land en 20,9 miljoen keer voor het buitenland. In zowel de zomerperiode als de winterperiode was Duitsland de populairste vakantiebestemming. In 2022 hadden vakantiegangers nog de voorkeur voor Frankrijk. Buiten Europa waren de Verenigde Staten van Amerika het meest bezochte vakantieland.

Duitsland populair onder stellen zonder kinderen

De grootste groep reizigers die in 2023 vakantie vierde in Duitsland bestond uit stellen die zonder kinderen op pad gingen. Zij gingen in totaal 1,0 miljoen keer. Bij stellen met kinderen ging dit om 875 duizend vakanties. Mensen die met kinderen gingen waren sneller weer thuis. De vakantie van mensen die met kinderen naar Duitsland gingen duurde gemiddeld een dag korter dan die van stellen zonder kinderen. Mensen die met vrienden of bekenden naar Duitsland reisden, bleven het langst weg.