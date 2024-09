Politie pakt 3e verdachte op voor diverse incidenten in Oss

De politie hield op woensdag 4 september een 30-jarige man uit Berghem aan. Hij wordt van betrokkenheid verdacht bij vier incidenten bij woningen aan Karel de Stoutestraat in Oss en bij de Van Limburg Stirumstraat in Oss. Eerder werden er al twee verdachten opgepakt in verband met deze incidenten

Eerdere aanhoudingen

Vorige maand hield de politie al twee verdachten (34 en 41 jaar) aan in verband met het onderzoek naar de incidenten in Oss. Lees hier meer over die aanhoudingen. Het onderzoek leidde vanochtend tot de aanhouding van een derde verdachte. Het gaat om een man (30 jaar) uit Berghem.

Onderzoek incidenten

Afgelopen maanden vonden er verschillende incidenten plaats in Oss. Zo ging er op 2 augustus een explosief af bij een woning op de Van Limburg Stirumstraat en werd er bij dezelfde woning op 5 juli een auto in brand gestoken. Op 29 juli ontplofte er een explosief bij een woning aan de Karel de Stoutestraat in Oss. Enkele maanden hiervoor werd er een woning beschoten in dezelfde straat. Bij al deze incidenten vielen er gelukkig geen gewonden, maar was er wel sprake van fikse schade.

Alle verdachten zitten nog steeds vast en het onderzoek van de recherche naar deze incidenten gaat door.