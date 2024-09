MIVD : Russen hebben het gemunt op westerse hulp aan Oekraïne

De Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst (MIVD) waarschuwt voor Russische cyberoperaties van GRU-eenheid 29155. 'De focus van de hackers van deze Russische militaire geheime dienst ligt onder meer op het in beeld krijgen en verstoren van de westerse hulp aan Oekraïne. Hun operaties richten zich met name op westerse overheden en vitale infrastructuur', zo meldt het ministerie van Defensie donderdag.

Waarschuwing en technisch advies

'De VS brengt vandaag samen met de MIVD en andere partnerdiensten een waarschuwing en technisch advies uit. Hierin staat hoe landen en organisaties deze operaties kunnen onderkennen en zich hiertegen kunnen wapenen', aldus het ministerie.

'Zo kan iedereen zien hoe zij te werk gaan'

Minister van Defensie Ruben Brekelmans: “We kiezen er samen met partners voor de werkwijze van deze beruchte Russische cybereenheid bloot te leggen. Zo kan iedereen zien hoe zij te werk gaan. Zo is men in staat zich tegen deze ingrijpende aanvallen en spionage te wapenen. Niet alleen overheden, maar juist ook fabrikanten en leveranciers van militaire middelen voor Oekraïne.”

Dreiging

Volgens directeur MIVD viceadmiraal Peter Reesink is Nederland nog geen slachtoffer geweest van cyberoperaties tegen onze vitale infrastructuur door deze actor. “Maar het vormt wel een dreiging waar we steeds meer rekening mee moeten houden’’, concludeert hij. “Deze actor heeft namelijk cyberoperaties ontplooid. Ze zijn gericht op de logistieke sector in landen die hulp aan Oekraïne leveren of daar een rol in hebben. En Nederland is een belangrijk doorvoerland.”

Eenheid 29155

Inlichtingen van de MIVD bevestigen dat het gaat om hackers van eenheid 29155 van de GRU. Volgens de westerse inlichtingendiensten probeert ‘29155’ zicht te krijgen op militaire verplaatsingen en westerse wapenleveranties aan Oekraïne. De cyberoperaties zijn er mogelijk ook op gericht om fysieke sabotage waar 29155 om bekend staat te ondersteunen.

Inval in Oekraïne

De MIVD bracht deze eenheid eerder in verband met cybersabotage-operaties tegen Oekraïne. Die speelden zich af in aanloop naar de grootschalige Russische inval in Oekraïne in februari 2022. Verder verbindt de MIVD de hackers van 29155 aan voorbereidingshandelingen voor destructieve cyberoperaties tegen vitale infrastructuur en overheidsinstellingen in westerse landen.

GRU-eenheid 29155

De GRU-eenheid 29155 wordt al langer verantwoordelijk gehouden voor pogingen tot het veroorzaken van staatsgrepen en het plegen van fysieke sabotage en pogingen daartoe in Europa. Verschillende landen hebben 29155 onder meer gelinkt aan de vergiftiging van voormalig GRU-officier Sergej Skripal in 2018, een couppoging in Montenegro en de moordaanslag op een Bulgaarse wapenhandelaar.