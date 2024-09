Politie onderzoekt explosie aan de Jan Groningerstraat in Groningen

Op donderdag 5 september vond er een explosie plaats bij een woning aan de Jan Groningerstraat in Groningen. Hierbij raakte niemand gewond. De politie onderzoekt de toedracht.

Omstreeks 22:00 uur ontvingen we een melding van een explosie. Politie en brandweer zijn daarop direct ter plaatse gegaan. De brand die ontstond door de explosie zorgde voor schade aan de woning. De voordeur raakte beschadigd en ook op de muur is aan de voorkant van de woning is er schade ontstaan. Agenten zijn direct gestart met een buurtonderzoek en er zijn camerabeelden opgevraagd.