Twee verdachten voortvluchtig na woningoverval

Meerdere personen zijn op vrijdagochtend 6 september een woning binnengedrongen aan de Hasebroekstraat in Amsterdam-West. Wat er precies is gebeurd is nog onduidelijk. De politie heeft twee verdachten kunnen aanhouden, maar is nog op zoek naar zeker twee andere verdachten.

Rond 11 uur in de ochtend wordt een bewoner met letsel aangetroffen voor zijn woning. De bewoner is met hoofdletsel naar het ziekenhuis overgebracht. Agenten ter plaatse zien dat er in de woning aan de Hasebroekstraat een overval heeft plaatsgevonden en starten direct een onderzoek.

Er blijken in ieder geval vier personen in een blauwe auto te zijn gevlucht. Op de Spaarndammerdijk is de blauwe auto aangetroffen en zijn twee Amsterdammers - een 22-en 23-jarige man – aangehouden. Zeker twee anderen zijn nog voortvluchtig.