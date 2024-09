Tweeëndertig pakketten cocaïne in beslag genomen

Op vrijdag 6 september 2024 om 19.45 uur kwam er een melding binnen bij het operationeel centrum van een verdachte situatie. Een getuige zag dat er op de Moerbekestraat zware tassen vanuit één auto in ene andere auto getild werden door een aantal in het donker geklede mannen. Het zag er volgens de getuige vreemd uit.

32 kilo Cocaïne

Een surveillance-eenheid werd ernaar toe gestuurd. Een van de auto’s was al weg en er was nog maar één persoon bij de andere auto. Op de achterbank stonden de bedoelde tassen. In die tassen bleken in totaal 32 blokken cocaïne te zitten. De man, een 45-jarige man uit Elst (U) werd direct aangehouden. De auto met de cocaïne werd in beslag genomen. De zaak wordt verder onderzocht.