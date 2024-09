Celstraffen voor 2 Pakistanen die moord op Wilders na cartoonwedstrijd uitlokten

Celstraffen van 14 en 4 jaar

De man wordt ook veroordeeld voor opruiing tot en bedreiging met moord op Wilders als Kamerlid, beide met terroristisch oogmerk. De rechtbank legt hem een celstraf op van veertien jaar. Een tweede verdachte, een 29-jarige politiek leider uit Pakistan, wordt veroordeeld voor opruiing tot en bedreiging met moord op Wilders. Hij krijgt een celstraf van vier jaar opgelegd.

Zaak 56-jarige verdachte

De 56-jarige verdachte is de oprichter en geestelijk leider van een Barelvi-groepering en daarnaast onder meer leider van een politieke partij die in het bijzonder het radicalere, religieuze gedachtengoed van een deel van de Barelvi-georiƫnteerde moslimgemeenschap aanhangt. Hij heeft volgens zijn website miljoenen aanhangers over de hele wereld.

Fatwa

Via verschillende toespraken en berichten in 2022 en 2023 die op sociale media zijn geplaatst, maakte hij duidelijk dat Wilders de Profeet heeft beledigd. Ook zei hij dat Wilders volgens hem moet worden gedood. Het gaat hier om een 'fatwa', kort gezegd, een religieus vonnis. Vermoedelijk ligt de eerste aanleiding voor deze uitspraken in de aankondiging van Wilders van een cartoonwedstrijd over de islamitische profeet Mohammed in juni 2018.