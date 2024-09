Spoorstaking Schiphol door rechter van tafel geveegd

De voorzieningenrechter heeft dinsdagmiddag in kort geding Schiphol haar zin gegeven. 'De rechter heeft FNV spoor opgedragen een door NS uit te voeren zogenoemde kwartierdienst, van en naar Schiphol, in stand te houden. De overige stakingen gaan overigens gewoon door zoals gepland', zo meldt het FNV dinsdag.

'Kaart van terroristische aanslagen ingebracht'

Schiphol stelde ter zitting dat de staking voor Schiphol en haar directe omgeving tot enorm grote maatschappelijk ontwrichtende en gevaarlijke situaties zou leiden. Zelfs de kaart van terroristische aanslagen werd door Schiphol ingebracht.

Cijfermatige onderbouwing betwist

FNV Spoor betwist de cijfermatige onderbouwing daarvan en is vooral van mening dat zowel Schiphol en als NS vroegtijdig over de werkonderbreking zijn geïnformeerd. Er was volgens de vakbond ruim tijd om passende maatregelen te treffen.

Aanval op stakingsrecht

Om pas nu, een dag voor de staking, FNV Spoor te dagvaarden, is moeilijk anders te zien dan als een regelrechte aanval op het stakingsrecht. Wij zullen het definitieve vonnis, dat we over enkele weken verwachten, bestuderen en dan bepalen of we aanleiding zien dit vonnis in een bodemprocedure aan te vechten.

Stakingen in rest van Nederland gaan gewoon door

Voor nu geldt uiteraard dat we uitvoering geven aan het vonnis. Dat betekent dat er op het deel van de route naar Schiphol niet gestaakt wordt. Op de overige plekken in Nederland wordt zoals plan wel gestaakt.