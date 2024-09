Vrouw gewond bij steekincident in woning; ex-partner aangehouden

Agenten kregen dinsdag rond 19.00 uur melding van het steekincident aan de Bethaniestraat. Het slachtoffer (34) bleek gewond te zijn aan haar rug, maar was niet in levensgevaar en nog aanspreekbaar. Zij is in het ziekenhuis behandeld aan haar verwondingen en deed later aangifte tegen de verdachte.

Al vrij snel bleek dat de verdachte, een 41-jarige man met de Noorse nationaliteit, te voet was weggevlucht. De politie zocht met meerdere eenheden naar de verdachte. Ook riepen we het publiek op om naar hem uit te kijken. De politie kreeg later contact met de man en dat leidde tot zijn aanhouding op het Centraal Station in Eindhoven. De man zit vast op het politiebureau. We bedanken iedereen voor het meedenken na onze eerdere oproep.

Onderzoek

De recherche onderzoekt de aanleiding en de toedracht van het steekincident. De verdachte is de ex-partner van het 34-jarige slachtoffer. Wat we nu weten is dat een conflict voorafging aan het steekincident tussen de bewoonster en de verdachte. Hun minderjarige kinderen waren tijdens het incident thuis. Agenten zorgden voor tijdelijke opvang en slachtofferhulp voor de kinderen.