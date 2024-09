19-jarige Amersfoorter voor vierde keer aangehouden voor phishing

1 cent fraude

De politie ontving eerder dit jaar een aangifte van een bank. Deze bank constateerde dat meerdere klanten het slachtoffer waren geworden van phishing in de vorm van ‘1 cent fraude’. Het lijkt erop dat de verdachte op een handelsplaats voor tweedehands artikelen als potentiële koper van een product de verkopers verleidde om op een link te klikken voor een zogenaamde check met een transactie van € 0,01. In werkelijkheid werd de verkoper, door op de link te klikken, naar een phishingsite geleid het slachtoffer zijn of haar gegevens achterlaat. Hierdoor kreeg de verdachte toegang tot de bankgegevens en rekeningen van de slachtoffers. Op deze manier zou de verdachte geprobeerd hebben bijna 100.000 euro van de rekeningen af te halen. Gelukkig kon de bank het gros van de transacties tegenhouden.

Onderzoek

Aan de hand van digitale sporen kwam de politie een de 19-jarige Amersfoorter op het spoor. Dinsdag 10 september werd de verdachte aangehouden en zijn huis doorzocht. Meerdere gegevensdragers zijn in beslag genomen. De verdachte werd al drie keer eerder veroordeeld voor het plegen van soortgelijke feiten. De politie doet verder onderzoek naar de zaak.