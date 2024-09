Man (33) verdacht van aanrandingen in Weert blijft 90 dagen langer vast

De 33-jarige man uit Weert die 26 augustus is opgepakt op verdenking van het plegen van een aantal aanrandingen in de openbare ruimte in Weert, blijft 90 dagen langer vast zitten. 'Dat heeft de Raadkamer vandaag bepaald', zo meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdagavond.

Boshoven en Molenakker

'De aanrandingen vonden in de vroege ochtend van 26 augustus plaats in de wijken Boshoven en Molenakker. Opsporingsonderzoek leidde naar de verdachte die ’s avonds werd aangehouden', aldus het OM. Over 90 dagen zal de rechtbank zich opnieuw uitlaten over het voorarrest van de verdachte.