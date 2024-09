'Consumenten dreigen door kabinetsplannen massaal af te haken van zonne-energie'

Het wetsvoorstel biedt slechts 1 zekerheid: de salderingsregeling voor zonne-energie wordt per 1 januari 2027 in 1 keer afgeschaft. In plaats daarvan krijgen zonnepaneelhouders een zogenoemde ‘redelijke terugleververgoeding’ voor de zonnestroom die zij aan het net leveren. De hoogte van die vergoeding staat echter niet vast.

Sandra Molenaar, directeur Consumentenbond: ‘In het plan staat dat de vergoeding een ‘afspiegeling moet zijn van de marktwaarde van hernieuwbare elektriciteit’. Dat is zo ontzettend vaag, daar hebben consumenten helemaal niets aan. Voor de gemiddelde consument is het onmogelijk om in te schatten hoeveel dat dan is. De Autoriteit Consument & Markt (ACM) moet volgens het voorstel toezien op de ‘redelijkheid’, maar zonder kaders kan dat niet. We zien nu ook al dat de ACM nauwelijks ingrijpt bij energieleveranciers die een veel te lage terugleververgoeding bieden.’

Negatieve vergoeding

In het wetsvoorstel staat ook geen verbod op het in rekening brengen van andere kosten, zoals bijvoorbeeld de terugleverkosten. Deze worden nu door bijna alle energieleveranciers aan zonnepaneelbezitters gerekend. Die kosten kunnen hoger zijn dan de vergoeding die consumenten krijgen voor teruggeleverde stroom. Molenaar: ‘Dat is onacceptabel. Leveranciers hebben die kosten ingevoerd om de verliezen die ze leden door salderen, te compenseren. Als er geen salderingsregeling meer is, moeten dergelijke kosten ook meteen verdwijnen. En dat moet wettelijk worden vastgelegd. Nu worden consumenten slecht beschermd tegen een willekeur aan kosten en zijn ze in feite overgeleverd aan de grillen van de markt.'

Geen financiële regeling

De Consumentenbond vindt dat er de komende jaren maatregelen van de overheid nodig blijven om het installeren van zonnepanelen aantrekkelijk te houden voor consumenten. Dat geldt voor consumenten met een koopwoning én voor huurders. Molenaar: ‘Dit wetsvoorstel beëindigt in één keer een belangrijke maatregel die zonnepanelen interessant maken, de salderingsregeling. Zonder dat er vanuit de overheid een andersoortige financiële regeling wordt aangeboden. Dat is ronduit teleurstellend. De uitrol van zonnepanelen dreigt hierdoor compleet stil te vallen. Dat is slecht voor consumenten, maar ook voor het klimaat en het vertrouwen van consumenten in de energietransitie.’

Onderzoek

Uit een onderzoek van de Consumentenbond blijkt dat het zwalkende overheidsbeleid voor veel onzekerheid zorgt. De Consumentenbond ondervroeg ruim 10.000 consumenten met en zonder zonnepanelen. Ruim 70% van alle ondervraagden geeft aan dat het wisselende overheidsbeleid zonnepanelen onaantrekkelijk maken. Consumenten die al zonnepanelen hebben, verwachten er langer over te doen voordat zij hun investering hebben terugverdiend. Voor wie nu zonnepanelen aanschaft, verwachten de respondenten een terugverdientijd van gemiddeld 9,5 jaar. Dat is voor de meesten onacceptabel. De Consumentenbond heeft de onderzoeksresultaten gedeeld met de Tweede Kamer.