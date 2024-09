Politie stelt onderzoek in naar dumpen vaten

In Tegelen op Ulingsheide, in Arcen op de Maliebaan, in Lomm op de Hanikerweg, in Wellerlooi op de Tuinstraat en in Velden op de Straelseweg, Paddeweg en Bosweg werden vaten aangetroffen. De politie heeft een sterk vermoeden dat de dumpingen verband houden met elkaar en stelt een nader onderzoek in. Voor zover bekend, lekken de vaten niet en is er vooralsnog geen milieuschade. Inmiddels zijn de meeste vaten door een gespecialiseerd bedrijf opgeruimd. Ze worden naar een locatie gebracht waar forensisch onderzoek gaat plaatsvinden om te kunnen achterhalen wie ze gedumpt heeft en waar ze vanaf komen.