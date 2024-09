Waarschijnlijk geen gewonde door schoten Korte Waterstraat

Maandagavond rond tien uur meldden meerdere buurtgenoten dat ze schoten hoorden in de Korte Waterstraat. Agenten troffen hulzen aan en op basis van verklaringen werden kort daarna drie verdachten aangehouden. Bij één van hen vonden we een wapen. Uit onderzoek bleek het te gaan om een wapen waarmee alleen knalpatronen konden worden afgeschoten. We gaan daarom op dit moment niet uit van een onbekend slachtoffer van vuurwapengeweld. We gaan uit van een ruzie op straat.

Rond 22.00 uur werden meerdere schoten gehoord. Daarna zagen getuigen dat er meerdere personen wegrenden. Toegesnelde collega's troffen in de betreffende straat niemand meer aan, maar er lagen wel hulzen en bloed op de grond. Collega’s spraken met getuigen en zochten bruikbare camerabeelden. De forensische recherche deed sporenonderzoek, waartoe de omgeving werd afgezet. Gezien de melding en de aangetroffen situatie hielden we er rekening mee dat er iemand neergeschoten was. We riepen via (sociale) media diegene op zich te melden.

Geen vuurwapen

We startten meteen een onderzoek naar de gebeurtenissen en hielden al snel op basis van verklaringen die verdachten aan. Het gaat om drie mannen uit Moldavië van 20, 21 en 25 jaar oud. Een van de mannen had een flinke hoofdwond. Bij één van hen troffen we een op een handvuurwapen gelijkend voorwerp aan, dat in beslag genomen werd. Het bleek later géén vuurwapen te zijn. Het drietal werd voor verder onderzoek ingesloten.