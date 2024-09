Vier aanhoudingen in verband met overlijden Leidenaar

In navolging van een al eerder aangehouden verdachte zijn in de vroege ochtenduren van woensdag 25 september nog eens vier verdachten aangehouden in verband met de dood van een 38-jarige Leidenaar. De man werd op donderdag 6 juni aangetroffen in zijn woning aan de Korte Langestraat en bleek door een misdrijf om het leven te zijn gekomen.

De politie kreeg donderdag 6 juni omstreeks 19.30 uur een melding van het aantreffen van een overleden man in een woning aan de Korte Langestraat in Leiden. Omdat er aanwijzingen waren dat er sprake was van een misdrijf, startte onder leiding van een officier van justitie een Team Grootschalige Opsporing (TGO) gestart. Uit het onderzoek is gebleken dat de man inderdaad door een misdrijf om het leven kwam.

Overgeleverd vanuit Spanje

Gaande het onderzoek kwam er zicht op een aantal verdachten. Een van hen, een 22-jarige Nederlander, werd op 21 juni aangehouden in Spanje. Hij is inmiddels overgeleverd aan de Nederlandse autoriteiten en zit nog vast. Woensdag 25 september werden nog vier verdachten aangehouden: Leidenaars van 28 en 29 jaar, een 28-jarige man uit Leiderdorp en een 31-jarige Voorschotenaar. De laatste werd door een arrestatieteam aangehouden. Na de aanhoudingen zijn doorzoekingen verricht in de woningen van de verdachten.