Alcohol onderzoek en ondersteuning richt zich op Friese sportverenigingen

Vanaf eind 2024 doet GGD Fryslân in opdracht van alle Friese gemeenten onderzoek naar de verkrijgbaarheid van alcohol bij sportverenigingen in de provincie. Voorgaande jaren richtte dit onderzoek zich op de verkrijgbaarheid van alcohol voor minderjarigen bij alle verkooppunten, waaronder ook supermarkten. Dit jaar is er gekozen voor een aanpak waarbij de focus ligt op sportverenigingen. Er wordt niet alleen tijd geïnvesteerd in onderzoek, GGD Fryslân gaat samen met partners en gemeenten ook sportverenigingen helpen om verantwoord om te gaan met alcoholgebruik in en rond de sportkantines.

Verantwoorde alcoholverkoop

GGD Fryslân werkt samen met Friese gemeenten en partners aan een gezonde provincie. Sportverenigingen spelen een grote rol in het gezond houden van mensen. Helaas kan onverantwoord alcoholgebruik die gezondheidswinst weer laten verdampen. Daarom is het belangrijk dat alcohol op een verantwoorde manier wordt verkocht, een onderdeel daarvan is de leeftijdsgrens. Alcohol is in het algemeen slecht voor de gezondheid, maar voor jongeren is het nog schadelijker omdat hun hersenen nog in ontwikkeling zijn. GGD Fryslân start met een onderzoek om dit in kaart te brengen om vervolgens ook sportverenigingen op weg te helpen met verantwoord alcoholverkoop- en gebruik.

Mystery-shoppers

Het onderzoek richt zich op de vraag of Friese alcoholverstrekkers zich houden aan de wettelijke leeftijdsgrens van 18 jaar voor de verkoop van alcohol. En wat is de beste methode om te voorkomen dat je toch alcohol verkoopt aan een minderjarige? Dat gaat GGD Fryslân dit jaar onderzoeken met 17- jarige mystery shoppers. Zij gaan de verkoop van alcohol onderzoeken bij Friese sportverenigingen. Daarnaast wordt het gesprek aangegaan met sportverenigingen om hen de juiste middelen en kennis te geven om de alcoholwet te handhaven. Voor het onderzoek en de ondersteuning voor sportverenigingen is de samenwerking gezocht met Sport Fryslân en Verslavingszorg Noord Nederland.