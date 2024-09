Productielocatie voor synthetische drugs ontmanteld

In een schuur bij een woning aan de Graspeel, troffen wij dinsdagmiddag een locatie voor de productie van synthetische drugs aan. Aan het einde van de middag hielden we de bewoner aan. Het lab is inmiddels ontmanteld. De man zit nog vast.

Het drugslab in het buitengebied van het dorp Zeeland werd ontdekt nadat we daarover een tip hadden ontvangen. Omdat het van buiten niet te zien was wat er precies binnen stond en of er mogelijk mensen aanwezig waren, betraden collega’s van de dienst speciale interventies (DSI) het pand. Ze troffen een operationele productielocatie aan, maar geen personen. Specialisten van de landelijke faciliteit ontmantelen (LFO) startten een onderzoek en ontmantelden het lab. In het volledig ingerichte lab vonden ze enkele tientallen kilo’s aan drugs. Ook vonden ze een nauwelijks van echt te onderscheiden nepvuurwapen aan.

Aanhouding

Aan het einde van de middag meldde de bewoner van het huis zich bij de collega’s. Zij hielden de man aan, waarna hij op het politiebureau werd ingesloten. Zijn eventuele betrokkenheid bij het lab wordt onderzocht. De ontmanteling van de locatie werd in de loop van de avond afgerond.