Bromfiets en fatbike mee voor extra onderzoek bij politiecontrole

Extra onderzoek

Dat deden ze samen met hun collega’s in opleiding en met handhavers van de gemeenten Woensdrecht en Bergen op Zoom. In totaal controleerden ze 28 bromfietsen en 17 fatbikes. Ze namen na afloop van de controles één bromfiets en één fatbike mee voor extra onderzoek.

30 overtredingen

De controleurs hadden controleposten ingericht bij de brandweerkazerne in Hoogerheide (Scheldeweg / Doelstraat) en op de Halsterseweg in Bergen op Zoom. In Hoogerheide controleerden ze 7 bromfietsen en 8 fatbikes, in Bergen op Zoom 21 bromfietsen en 9 fatbikes. Ze constateerden ruim 30 overtredingen. Denk daarbij aan: telefoon vasthouden tijdens het rijden op een fiets/bromfiets/fatbike (9x), identiteitsbewijs of rijbewijs niet kunnen tonen (7x) en overschrijden van de maximale constructiesnelheid (4x). Een bromfiets en een fatbike zijn meegenomen naar het politiebureau voor extra technisch onderzoek.