Grote hoeveelheid geld gevonden in een auto

Agenten vonden tijdens een controle in Breda op 26 september een grote hoeveelheid geld in een voertuig. De bestuurder is aangehouden.

Agenten zagen rond 13.45 uur een voertuig met hoge snelheid over de snelweg rijden. Zij volgden de auto op de A16 ter hoogte van Hazeldonk om hem vervolgens te controleren. Tijdens deze controle zag een agent een vuilniszak op de achterbank van de auto. Hier zat een onverklaarbaar groot bedrag aan geld in. Een 58-jarige man uit Alkmaar is aangehouden voor witwassen. Zijn voertuig en het geld is in beslag genomen.