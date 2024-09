Politie onderzoekt mishandeling in Enkhuizen

De man werd uit het niets op straat verbaal belaagd door een nog onbekend persoon. Toen de man weg wilde fietsen, kwam deze persoon op diens eigen fiets achter hem aan en werd hij fysiek belaagd. Hierbij werd het slachtoffer in de bosjes geduwd en raakte hij gewond. Hierna vluchtte de verdachte al fietsend weg in onbekende richting. Een behulpzame omstander heeft zich vervolgens ontfermd over het slachtoffer. De politie is na de melding direct een onderzoek gestart maar heeft nog geen aanhouding kunnen verrichten.

Het slachtoffer hoefde niet voor medische behandeling naar het ziekenhuis.