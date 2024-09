Meeste vrouwen in raad van bestuur dienstenexporteur

In 2021 bestond de raad van bestuur van exporterende bedrijven voor 16 procent uit vrouwen. Hiermee zette de lichte stijging van de afgelopen jaren verder door, in 2015 was nog 14,4 procent van de bestuurders in Nederland vrouw. Bedrijven die diensten exporteren hebben het hoogste aandeel vrouwen in het bestuur. Dat meldt het CBS in de nieuwste editie van de Internationaliseringsmonitor.

Van de bijna 63 duizend in Nederland gevestigde nv’s en bv’s met ten minste 10 werkzame personen, exporteerde bijna de helft (31,5 duizend bedrijven) goederen en/of diensten. Bedrijven die diensten exporteren hebben relatief veel vrouwelijke bestuurders: in 2021 bestond 17,7 procent van de bestuursraden van deze bedrijven uit vrouwen. Bij de bedrijven met goederenexport was dit aandeel met 14,9 procent lager. In de industriesector, die zich met name richt op de goederenexport, werken naar verhouding veel mannen, terwijl vrouwen wat beter vertegenwoordigd zijn in de sectoren die vooral diensten exporteren (commerciële dienstverlening).

Meeste vrouwen in bestuursraad detailhandel Binnen de top 10 bedrijfstakken met het grootste aantal exporterende bedrijven, is het aandeel bedrijven met een (deels) vrouwelijke raad van bestuur het grootst bij de detailhandel: in deze bedrijfstak behaalt 31 procent van de bestuursraden de norm van minimaal een derde vrouw in de bestuursraad. Binnen de IT- en informatiedienstverlening, de basismetaal productie-industrie, en de autohandel en –reparatie, is het aandeel vrouwelijke bestuurders het laagst.