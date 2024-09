Inval in woonwagenkamp

Op een woonwagenkamp aan de Beekstraat in Eindhoven heeft de politie maandag in alle vroegte een inval gedaan. De politie heeft vijf personen aangehouden. Dit meldt Omroep Brabant.

Drie van de mannen werden op het woonwagenkamp aangehouden, een in een woning elders in Eindhoven en de laatste in een woning in Zaltbommel. Aanleiding zou zijn een onderzoek naar drugs naar aanleiding van ‘versleutelde cryptogesprekken laat de politie aan de regionale omroep weten.

Detail is dat een van de campers die doorzocht is met enige regelmaat te zien in het RTL programma ‘Bij ons op het kamp’. De camper is met een takelwagen afgevoerd.