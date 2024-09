Deze onderzeeboten van de Orka-klasse zul je niet veel zien en worden nu gebouwd

Handtekening

'De leveringsovereenkomst van de 4 onderzeeboten is vandaag officieel met handtekeningen bekrachtigd. Dat gebeurde in Den Helder door staatssecretaris van Defensie Gijs Tuinman en CEO Naval Group Pierre Eric Pommellet', aldus het ministerie.

Memorandum of Understanding (MoU)

Recent is nog een Memorandum of Understanding (MoU) gesloten tussen de Nederlandse en Franse overheid. Dit was een belangrijke voorwaarde om de ondertekening van het contract mogelijk te maken. Het MoU omvat afspraken over onder meer het delen van informatie, kennis en gebruiksrechten.

1 miljard naar Nederlandse bedrijven

Ook gaat het leveringscontract gepaard met een eerder deze maand gesloten industriële samenwerkingsovereenkomst. Dit betekent dat er voor ongeveer € 1 miljard wordt besteed aan opdrachten bij Nederlandse bedrijven en dat ook Nederlandse kennisinstituten betrokken blijven.

In huis

Het levert werk, geld en kennis op. “Maar zeker zo belangrijk is dat de Nederlandse maritieme maakindustrie en kennisinstituten zo aan de wereld kunnen laten zien wat we allemaal in huis hebben”, zegt de staatsecretaris trots. Hij somt op dat het gaat om hydraulische systemen, klimaatinstallaties en akoestische bekleding. “Tot detectiemiddelen, sonar, composietstructuren en middelen om drinkwater te maken aan boord van een onderzeeboot.”

Toch zet je door

Om te komen tot de keuze voor de zogenoemde Orka-klasse ging Defensie zeker niet over een nacht ijs. Het Commando Materieel en IT (Commit), kartrekker van het complexe aankooptraject, maakte deze keuze mogelijk. Dat gebeurde in samenwerking met andere betrokken partijen.

Tuinman vergeleek het aankooptraject met zijn tijd als commando. Toen hij met zijn eenheid zware marsen maakte ter voorbereiding op missies. “Van tevoren bestudeer je de kaart en je maakt een zo gedetailleerd mogelijk plan. Toch weet je al dat de daadwerkelijke tocht anders gaat verlopen. Je treft onvoorziene hindernissen en de werkelijkheid blijkt altijd anders dan op papier. Soms vraag je je af waar je aan begonnen bent. Toch zet je door, want je kent het belang van de missie.”

Oorlog voorkomen

Tuinman noemde ook de missie om 4 onderzeeboten te kopen van groot belang. “De dreiging neemt overal om ons heen toe”, zei hij. “We investeren fors in onze slagkracht en onze bijdrage aan de NAVO. Dat doen we vanuit de overtuiging dat een geloofwaardige afschrikking de beste verdediging is. We voorkomen oorlog door ons erop voor te bereiden.” Reden om ook nieuwe onderzeeboten aan te schaffen.

Kruisvluchtwapens

Tuinman haalt aan dat het om een strategische capaciteit gaat. “Ik weet hoe belangrijk dit middel is voor de inzet van special forces en het verzamelen van inlichtingen. En hetzelfde geldt voor de grote slagkracht en de afschrikkende werking die er van uitgaat.” Als het moet, zijn ze dodelijk, want met de kruisvluchtwapens die ze krijgen zijn de onderzeeboten in staat tot op honderden kilometers achter de kustlijn toe te slaan. “Maar ze worden ook uitgerust met de nieuwste sensoren en communicatiesystemen om inlichtingen te verzamelen en te delen”, meldt Tuinman

'State-of-the-art' onderzeeboten

Wat hem betreft krijgt Nederland met de Orka-klasse state-of-the-art onderzeeboten. “Daarmee kunnen we de Nederlandse veiligheidsbelangen en die van de NAVO en Europa maximaal dienen.”