Waarschuwingsschot na melding vuurwapenbezit

Een alerte getuige belde zondagochtend het alarmnummer omdat op de Putselaan een man met een vuurwapen in een auto zou stappen. De politie traceerde en volgde de auto tot de afslag Kralingen op de A16. Daar is de auto staande gehouden en de inzittenden aangehouden. Bij de aanhouding is een waarschuwingsschot gelost.

Net voor zes uur ’s morgens belde een getuige dat op de Putselaan een man een vuurwapen in zijn broeksband zou stoppen en vervolgens met een groepje andere mannen in een auto zou stappen. Politie-agenten gingen direct in de omgeving naar de auto op zoek. Eén van de politieauto’s nam daarbij positie in op het IJsselmondseplein. De agenten zagen de auto voorbijkomen en de A16 op gaan, waarop zij erachter aan reden. Bij de afslag Kralingen gaven zij de auto een stopteken. Omdat het ging om mogelijk vuurwapengevaarlijke verdachten werden de inzittenden met een speciale benaderingstechniek uit de auto gepraat. Eén van de verdachten luisterde niet naar de aanwijzingen waarop door de agenten een waarschuwingsschot moesten lossen. Na de aanhouding is er zowel bij de personen als in de auto geen vuurwapen gevonden. De aangehouden personen zijn daarop weer heen gezonden.