Autoverkoop daalde over drie kwartalen, alleen september toont herstel

In september 2024 zijn er 31.235 nieuwe auto's op kenteken gezet, 5,1 procent meer dan dezelfde maand vorig jaar. 'De cijfers over de eerste drie kwartalen laten echter een daling zien', zo blijkt uit de officiële cijfers van RAI Vereniging, BOVAG, en RDC die vandaag bekend zijn gemaakt.

2,8 procent minder auto's verkocht

'In totaal zijn er dit jaar tot nu toe 278.529 nieuwe auto's geregistreerd, wat 2,8 procent minder is dan in dezelfde periode vorig jaar', aldus de organisaties.

Verschuiving in aandrijvingen

In september 2024 werden 12.461 elektrische auto's geregistreerd, een stijging van 20,6% ten opzichte van vorig jaar (10.332 registraties). Over de eerste drie kwartalen van dit jaar zijn 90.266 elektrische voertuigen geregistreerd, een groei van 6,2% vergeleken met 2023 (84.958 registraties). Met een marktaandeel van 43,4% in de eerste drie kwartalen van 2024, blijven hybride auto's een populaire keuze naast volledig elektrische auto's. Het marktaandeel van benzineauto's daalde in dezelfde periode naar 22,5%, met 62.650 registraties, wat een verdere verschuiving laat zien naar hybride en elektrische aandrijflijnen.

'Afbouw fiscale voordelen en subsidies elektrische auto kan leiden tot stagnatie'

Huub Dubbelman, voorzitter sectie personen­auto’s en lichte bedrijfs­wagens RAI Vereniging: "Het is positief dat de ingroei van aantal elektrische voertuigen toeneemt, maar we moeten waakzaam blijven. De afbouw van fiscale voordelen en subsidies kan ervoor zorgen dat deze groei stagneert. Om het wagenpark verder te verduurzamen, is langdurig stabiel stimuleringsbeleid noodzakelijk.”

Voorzichtig herstel

Met een stijging van 5,1 procent in september toont de autoverkoop voor het eerst sinds februari groene cijfers. Dit duidt op een voorzichtig herstel, maar volgens Bert de Kroon, voorzitter van BOVAG Autodealers, is het nog te vroeg om definitieve conclusies te trekken. "We zien dat consumenten, vooral op het gebied van elektrische voertuigen, afwachtend zijn," aldus De Kroon. "De zakelijke markt daarentegen zet wel door; zij kunnen het zich niet permitteren om te wachten. We hopen op een inhaalslag in de laatste maanden van het jaar, maar we zullen moeten afwachten hoe de markt zich ontwikkelt."

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MERKEN IN SEPTEMBER 2024

Tesla (3.884 registraties, 12,4% marktaandeel)

Volkswagen (2.699 registraties, 8,6% marktaandeel)

Kia (2.402 registraties, 7,7% marktaandeel)

Skoda (2.294 registraties, 7,3% marktaandeel)

BMW (2.232 registraties, 7,2% marktaandeel)

TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE MODELLEN IN SEPTEMBER 2024

Tesla Model Y (2.585 registraties, 8,3% marktaandeel)

Tesla Model 3 (1.248 registraties, 4,0% marktaandeel)

Volkswagen Polo (1.226 registraties, 3,9% marktaandeel)

Volvo EX30 (905 registraties, 2,9% marktaandeel)

Kia Picanto (659 registraties, 2,1% marktaandeel)



TOP 5 MEEST GEREGISTREERDE EV-MODELLEN IN SEPTEMBER 2024

Tesla Model Y (2.585 registraties, 20,7% marktaandeel)

Tesla Model 3 (1.248 registraties, 10,0% marktaandeel)

Volvo EX30 (905 registraties, 7,3% marktaandeel)

BMW IX1 (579 registraties, 4,7% marktaandeel)

Audi Q4 E-TRON (547 registraties, 4,4% marktaandeel)



VERHOUDING BRANDSTOFSOORT IN SEPTEMBER 2024

Full EV (12.461 registraties, 39,9% marktaandeel)

Hybride (12.270 registraties, 39,3% marktaandeel)

Benzine (6.120 registraties, 19,6% marktaandeel)

Diesel (255 registraties, 0,8% marktaandeel)

LPG (129 registraties, 0,4% marktaandeel)