Fietser gewond na botsing met scooter in Assen

Op de Zeilmakerstraat in Assen is dinsdagmiddag een fietser in botsing gekomen met een scooter. De fietser raakte daarbij dusdanig gewond dat hij naar het ziekenhuis moest worden overgebracht.

Ziekenhuis

Na stabilisatie is de fietser meegenomen naar het ziekenhuis. De scooterrijder raakte gewond aan zijn been en is ter plaatse door ambulancepersoneel behandeld. De politie heeft het ongeval in onderzoek.