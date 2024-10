Estafettestaking apotheken gaat door, woensdag acties in Friesland, Groningen en Drenthe

Op woensdag 2 oktober wordt er opnieuw gestaakt in de openbare apotheken. Deze keer leggen honderden medewerkers van 70 apotheken uit Drenthe, Friesland en Groningen het werk neer. Zij voeren actie voor een goede cao. Het is de zesde stakingsronde in de apotheken, waar inmiddels al vier weken actie wordt gevoerd.

Ondanks eerdere stakingen in Zuid-Holland, Gelderland, Utrecht en Limburg zit er nog steeds geen beweging in het cao-conflict.

FNV-bestuurder Ralph Smeets: ‘De lonen zijn te laag, en de werkgevers komen niet verder dan een bod van 2% salarisverhoging. Dat is onder het niveau van de inflatie, daarmee gaan deze mensen nog verder achteruit. De werkgevers zeggen geen geld te hebben om goede arbeidsvoorwaarden af te spreken en wijzen naar zorgverzekeraars en overheid. Die verwijzen weer naar de werkgevers. Daar zijn we klaar mee. Neem je verantwoordelijkheid, sta op voor je mensen!’

Hoge werkdruk

CNV-bestuurder Albert Spieseke: ‘De maat is echt vol. Al jaren is het voor veel apothekersassistenten en hun collega’s sappelen. Bovendien worden de werkomstandigheden steeds zwaarder. De werkdruk is torenhoog geworden. De branche loopt leeg. Medewerkers vertellen ons dat ze voor het geld beter vakken kunnen vullen in de supermarkt. Dat is ook te merken bij de opleidingen die steeds minder studenten trekken. Daar moet nu iets aan gebeuren. Als er geen mensen meer zijn die in de apotheek willen werken, zijn er straks geen apotheken meer over.’

Den Haag

Vorige week trokken honderden protesterende apothekersassistenten in Den Haag naar het ministerie van VWS. Dat resulteerde in een kort gesprek met minister Agema. Maar met concrete oplossingen kwam de minister niet. Smeets en Spieseke: ‘Het was eigenlijk hetzelfde oude verhaal. Agema wijst naar de verzekeraars en de werkgevers. Ze proberen ons nog steeds van het kastje naar de muur te sturen. Dat pikken we niet meer. En dus gaan de acties door.’