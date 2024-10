Defensie ondersteunt repatriëring Nederlanders uit Libanon

In verband met de slechter wordende veiligheidssituatie worden Nederlanders geholpen om Libanon te verlaten. Defensie zorgt in de komende dagen voor militair luchttransport, in nauw contact met andere landen die ook vluchten organiseren.

Het wordt steeds lastiger om Libanon te verlaten – het scenario waarvoor al langer gewaarschuwd werd in reisadviezen. In het zuiden van het land wordt door grondtroepen gevochten. Daarom onderneemt de Nederlandse regering actie om Nederlanders bij te staan.

Op vrijdag 4 oktober staat een Multi Role Tanker Transportvliegtuig (MRTT) naar Beiroet INTL airport gepland en zal daar Nederlanders ophalen die zich bij Buitenlandse Zaken hebben gemeld voor repatriëring, en vervolgens terugvliegen op de militaire luchtmachtbasis Eindhoven. Voor zaterdag 5 oktober wordt een tweede repatriëringsvlucht gepland.

Cyprus

Indien de vluchten niet geheel vol zijn, worden conform internationale afspraken mogelijk ook andere nationaliteiten meegenomen. Dit geldt ook voor repatriëringsvluchten van andere landen die dan ook Nederlanders kunnen meenemen. Ter voorbereiding van mogelijke verdere escalatie vergroot Defensie zijn logistieke footprint op Cyprus ter voorbereiding op een mogelijke evacuatie.

Israël

Nederlanders die hulp willen om Libanon te verlaten, roepen we op om zich hiervoor aan te melden via NederlandWereldwijd. De Nederlanders die zich hebben geregistreerd hebben inmiddels bericht ontvangen van Buitenlandse Zaken. Daarnaast monitoren we ook de veiligheidssituatie in Israël nauwgezet. Ook hier bereidt Defensie zich voor op verschillende scenario’s voor eventuele repatriëring.