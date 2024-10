Tbs met dwang voor man die eigen moeder doodde

De rechtbank Midden-Nederland legt een 36-jarige man uit Lelystad tbs met dwangverpleging op. De man stak in december 2023 zijn eigen moeder dood. Drie maanden daarvoor bedreigde hij zijn ex-vriendin en vernielde een ruit. Voor de rechtbank staat vast dat de man tijdens het plegen van deze feiten psychotisch was. Daarom kunnen ze niet aan hem worden toegerekend, is hij niet strafbaar en wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging.

Bebloed mes

Op 19 december vorig jaar komt de man rond het middaguur aan bij zijn ex-vriendin. Hij heeft een mes in zijn hand en zit onder het bloed. Hij zegt tegen haar dat hij zijn moeder meerdere keren heeft gestoken. Als gealarmeerde agenten bij de woning van de moeder aankomen, vinden ze haar levenloos in de badkamer. Bij de aanhouding van de man heeft hij nóg een mes bij zich. Uit onderzoek blijkt dat het bloed op dat mes van zijn moeder is. Op basis van het dossier én wat op zitting is besproken, stelt de rechtbank vast dat de man zijn moeder om het leven heeft gebracht.

Psychose

Toen de man zijn moeder doodde, was hij volgens deskundigen al een paar maanden onder invloed van een psychose. Hij dacht destijds dat zijn moeder niet zijn moeder was. Dit psychotische fenomeen maakte hem zeer angstig. Daarnaast dacht hij dat hij werd achtervolgd. Vlak voor de doodslag gebruikte hij verschillende verdovende middelen. Dit alles bracht hem in een zodanige gemoedstoestand waarin hij geen zelfcontrole meer kon uitoefenen. Deskundigen adviseren de rechtbank daarom de doodslag niet aan de man toe te rekenen.

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Uit de rapporten van de deskundigen blijkt dat niet precies is vast te stellen wanneer verdachte in een psychose is beland. Voor de rechtbank is echter duidelijk dat hij sinds begin september 2023 al psychotisch was. Zo is hij toen al in verwarde toestand van de snelweg gehaald. Hij was angstig, achterdochtig en onder invloed van middelen. De rechtbank gaat ervan uit dat hij, gelet op de adviezen van de deskundigen, ook later psychotisch was toen hij zijn ex-vriendin bedreigde en een ruit vernielde. Al met al is de rechtbank van oordeel dat de bewezen doodslag, bedreiging én vernieling niet aan verdachte kunnen worden toegerekend en hij daarmee niet strafbaar is. Daarom wordt hij ontslagen van alle rechtsvervolging, wat betekent dat hij geen straf krijgt. De rechtbank legt hem wel tbs met dwangverpleging op. Die maatregel zal pas eindigen als de rechter van oordeel is dat de man na zijn behandeling niet langer een gevaar vormt voor de veiligheid van anderen. Tot slot moet de man een schadevergoeding van ongeveer 20.000 euro betalen aan zijn broer en oom.