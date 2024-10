Eerste veroordeling voor seksuele intimidatie in Den Haag

Een 42-jarige man zonder vaste woon- of verblijfplaats is woensdag veroordeeld voor seksuele intimidatie, zoals strafbaar gesteld sinds 1 juli 2024. Dit meldt het Openbaar Ministerie (OM) donderdag.

Minderjarig meisje

De man viel zondagavond een minderjarig meisje lastig in Lisse. Hij benaderde het meisje zondagavond op straat en zei dat hij opgewonden van haar werd, en dat als hij jonger was geweest hij dingen met haar had willen doen. Ook knuffelde hij haar en kuste hij haar hand. Hij is het slachtoffer ook nog achterna gelopen.

Nieuwe wet van kracht

'Sinds 1 juli is een nieuwe wet van kracht, die seksuele intimidatie op straat strafbaar stelt. Het gaat dan om het in het openbaar een ander indringend seksueel benaderen door middel van opmerkingen, gebaren, geluiden of aanrakingen op een manier die iemand bang kunnen maken, kunnen vernederen, kwetsen of onteren', aldus het OM. Het OM eiste tegen de man 5 dagen hechtenis, die heeft de rechter hem ook opgelegd.