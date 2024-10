Agenten houden verdachte onder schot na geëscaleerde ruzie

Agenten richtten donderdagavond in Roosendaal hun vuurwapen en stroomstootwapen op een man met een mes. De man had kort daarvoor een medebewoner bedreigd die daarop naar buiten was gevlucht.

Donderdag 3 oktober tegen 20.30 uur worden surveillerende agenten op de Brugstraat in Roosendaal aangesproken door een man die zegt dat hij achtervolgd wordt door een man met een mes. De agenten zien dan inderdaad een persoon met een mes in zijn handen dreigend op 1,5 meter afstand van de melder staan. Zij roepen dat hij het mes moet laten vallen en richtten in eerste instantie ook meteen hun vuurwapen op hem. Gezien de drukte in de straat besluiten de agenten echter al snel om het vuurwapen te bergen en het stroomstootwapen als afschrikmiddel op de man te richten. De verdachte (48) geeft dan gehoor aan de agenten en laat het mes vallen. Uit de verklaring van de aangever blijkt dat beide personen kamerbewoners van een huurwoning in die straat zijn. Daar hebben zij ruzie gekregen waarbij de verdachte dreigde met het mes en de melder naar buiten was gevlucht.