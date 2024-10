Kogel in muur kinderkamer, bovenbuurman (46) aangehouden

Een 46-jarige man uit Rotterdam is donderdagavond in zijn woning aan de Veelusstraat aangehouden voor het bezit van een vuurwapen, munitie en een hoeveelheid harddrugs. 'De politie kwam de man op het spoor nadat de onderbuurvrouw in de kinderslaapkamer een kogel in de muur aantrof', zo meldt de politie vrijdag.

Kogel door houten vloer geschoten

De bewoonster van een woning aan de Veelusstraat in Rotterdam schrok zich waarschijnlijk een hoedje toen ze in de muur van de kinderslaapkamer een kogel aantrof. Die was vermoedelijk via de bovenverdieping door het houten plafond in de muur terechtgekomen. In de woning woont een gezin met jonge kinderen. Gelukkig raakte er niemand gewond.

Instap in woning

'Nadat de bewoonster de politie had geïnformeerd, deed het Team Parate Eenheid een instap in de bovenwoning en trof daar de verdachte aan. Na verder onderzoek werd op de bovenverdieping inderdaad een vuurwapen en munitie aangetroffen', aldus de politie. Behalve het vuurwapen werden meerdere drugspersen, versnijdingsmaterialen en harddrugs aangetroffen in de woning. Het onderzoek is nog in volle gang.