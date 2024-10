Defensie ruimt 3 zware zeemijnen in Vlissingen

De operatie gebeurde in samenwerking met de bemanning van het duikvaartuig Nautilus. Dit marineschip nam de mijnen aan boord en voer door de sluis naar open zee. Ver uit de kust bracht de EOD de projectielen veilig en gecontroleerd tot ontploffing.

900 kilo springstof

Het ging om zogeheten GG-mijnen, die elk zo’n 900 kilo springstof bevatten. Ze behoren tot de zwaarste categorie zeemijnen. In de Tweede Wereldoorlog dropten de Duitsers die onder meer uit vliegtuigen. Aan het einde van de oorlog legde de vijand ook mijnen in het havengebied. Dit met de bedoeling om kades en andere belangrijke infrastructuur te vernietigen.

Zand en slib

Militaire explosievenruimers ruimden op 10 mei ook al een zware zeemijn in Vlissingen. Die was aangetroffen bij werkzaamheden. Kort daarna werden op dezelfde locatie nog 3 exemplaren gevonden. Een daarvan lag ongeveer 3 meter onder de ander en moest daarom worden vrij gezogen van zand en slib. In de maanden daarna volgde nog uitgebreid onderzoek in de binnenhaven. Dat leverde geen nieuwe projectielen meer op.

Geen direct gevaar

De zeemijnen lagen dichtbij woningen en bedrijven. Aangezien ontstekers ontbraken, was er geen direct gevaar voor de omgeving.

De haven is inmiddels weer volledig bruikbaar.