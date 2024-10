Internationale oproep: Wie zijn deze 46 overleden vrouwen?

Politiediensten in zes landen, waaronder Nederland, starten op dinsdag 8 oktober samen met INTERPOL een nieuwe zoektocht naar de identiteit van onbekende overleden vrouwen. De meeste van hen zijn door geweld om het leven gekomen of onder verdachte omstandigheden gestorven. Aan de eerste campagne deden al negen Nederlandse zaken mee, daar komen nu twee zaken bij. De eerste editie van Identify Me, in mei 2023, leverde ongeveer 1800 tips op en zorgde voor een identificatie in een 30-jaar oude moordzaak. De hoop is dat dankzij de nieuwe oproep aan het internationale publiek meer vrouwen hun naam kunnen terugkrijgen.

Een overzicht van alle Nederlandse zaken, inclusief de twee nieuwe Nederlandse zaken, is op deze pagina te vinden. Op de website van Interpol zijn ook de zaken in de andere deelnemende landen te vinden.

Identificatie door eerste campagne

De sleutel tot de identificatie van een onbekende dode ligt vaak bij nabestaanden in het buitenland. Daarom werd in Nederland de campagne Identify Me ontwikkeld. In de eerste editie sloeg de Nederlandse politie de handen ineen met de politie in België en in Duitsland. In samenwerking met INTERPOL werden in mei 2023 22 zaken voorgelegd aan het publiek. Bekende vrouwen uit de deelnemende landen, waaronder actrice Carice van Houten en zangeres S10, vroegen in een campagnevideo om aandacht voor de zaken. Een vrouw die in 1992 vermoord werd gevonden in Antwerpen werd al snel na de lancering van de campagne door haar nabestaanden in Groot-Brittannië aan haar tatoeage herkend. Het bleek de 31-jarige Rita Roberts uit Wales. Rita's zus Donna zegt nu in een nieuwe onlinevideo: "Als deze eerste campagne er niet was geweest, had ik Rita nooit gevonden en dan zou ze voorgoed verloren zijn geweest. Er zijn wereldwijd zoveel onbekende overledenen gevonden, we moeten ze herenigen met hun families. Het is belangrijk dat informatie beschikbaar wordt gesteld aan het publiek, zodat het publiek kan helpen. Deze informatie móet gedeeld worden.” Het hele verhaal van de nabestaanden van Rita Roberts is in de video onderaan dit bericht te beluisteren.

Nieuwe campagne

Vanwege het succes heeft Nederland de regie over Identify Me overgedragen aan INTERPOL en inmiddels is een tweede campagne georganiseerd. Aan de tweede campagne doen naast de drie oorspronkelijke landen ook Italië, Frankrijk en Spanje mee. In totaal, inclusief de 21 onopgeloste zaken van de vorige campagne, leggen deze zes landen nu 46 zaken voor aan het internationale publiek. Nederland heeft twee nieuwe zaken aan de lijst toegevoegd waardoor er nu elf in Nederland gevonden vrouwen op de lijst staan. Ook in de tweede campagne zijn bekende vrouwen uit alle deelnemende landen het gezicht en doen zij in een nieuwe campagnevideo namens de slachtoffers een beroep op het publiek om mee te denken. In de video zijn naast de Nederlandse Carice van Houten en S10 ook onder meer de Franse actrice Sarah Biasini , de Italiaanse judoka Alice Bellandi en de Spaanse schrijfster Mabel Lozano te zien. Op 8 oktober zal in Opsporing Verzocht uitgebreid aandacht zijn voor Nederlandse zaken en ook voor zaken uit andere landen met een mogelijke link naar Nederland.

Nederlandse connecties

Onder de 35 zaken uit de andere deelnemende landen zitten ook zaken met mogelijke aanwijzingen richting Nederland. Zo werd het lichaam van een meisje dat in een Duitse rivier in de regio Frankfurt werd gevonden verzwaard met een parasolvoet van Nederlandse makelij. Twee vrouwen die in België werden gevonden zijn beiden niet ver van de grens met Nederland aangetroffen. Vlak bij het Spaanse Girona werd het lichaam van een vrouw gevonden waarvan de Spaanse politie denkt dat ze mogelijk uit Nederland, Duitsland of Polen komt. En in het Franse Villefranche sur Mer werd een vrouw gevonden met een heupprothese van een type die onder meer in Nederland werd geplaatst. De vrouw droeg een ring met de inscriptie: Jean & Nelly 1960. De politie vraagt iedereen die in het verleden iemand uit het oog is verloren op de INTERPOL-lijst te kijken om na te gaan of één van de overleden vrouwen mogelijk een bekende kan zijn. Alle informatie is van harte welkom.

I-Familie

Het DNA van alle vrouwen is, wanneer mogelijk, toegevoegd aan de I-Familia database van INTERPOL. In deze unieke internationale database kan het DNA van familieleden van vermiste personen vergeleken worden met het DNA van onbekende overledenen. De deelnemende landen hebben onderling ook informatie uitgewisseld over de deelnemende zaken maar vooralsnog heeft dat nog niet tot matches geleid.

De vrouw met de Duitse sleutels

Voor de nieuwe campagne heeft Nederland twee nieuwe zaken aan de Identify Me lijst toegevoegd. De tiende Nederlandse zaak, met code NL10, draait om een vrouw die op 4 juli 2004 in het duingebied Meijendel bij Wassenaar werd gevonden. Al meer dan 20 jaar is onduidelijk wie zij is en hoe zij in het duingebied terecht is gekomen. Ook is onduidelijk hoe zij om het leven is gekomen. Er zijn gelukkig specifieke kenmerken te benoemen die hopelijk met behulp van het publiek alsnog naar haar naam gaan leiden. Zo had de vrouw een sleutel bij zich die ooit na een bestelling geleverd was aan een bedrijf in het Duitse Bottrop. Helaas is niet meer te achterhalen wie de sleutel daar besteld heeft, maar mogelijk kwam de vrouw dus uit Duitsland. Ook isotopenonderzoek wijst erop dat de vrouw de laatste vijf jaar van haar leven vermoedelijk in Duitsland of Nederland doorbracht. Opvallend is dat de vrouw een horloge omhad van een dierenvoermerk met de afbeelding van een kat. Er is een foto beschikbaar van het gezicht van het slachtoffer. Om haar gezicht laagdrempelig te kunnen tonen is door een politietekenaar een zogenoemde post-mortemtekening gemaakt waarop de vrouw te zien is zoals ze er mogelijk bij leven ongeveer heeft uitgezien.

De vrouw met de Belgische connectie

De elfde Nederlandse zaak, met code NL11, draait om een vrouw die op 6 januari 2013 in Limburg vlak bij de Maas werd gevonden. Vermoedelijk is zij met de rivier mee gestroomd vanuit Belgische richting en zo in Nederland op de oever bij de Pietersplas en het Grindgat Oost-Maarland terecht gekomen. Omdat zij vermoedelijk lang in het water heeft gelegen is niet meer goed te achterhalen hoe ze er uit heeft gezien. Een impressie, op basis van een scan van haar schedel, geeft wel enige indruk maar ze kan er ook heel anders hebben uitgezien. Veel belangrijker zijn haar sieraden als aanwijzing. Zo droeg ze opvallende ringen, één van het merk Clio Blue met een bedeltje van een klein visje. Deze ring werd destijds veel in het Belgische Luik verkocht. Hoewel een doodsoorzaak niet kon worden vastgesteld ligt een misdrijf voor de hand. Er is in deze zaak een DNA-match met een bloedspoor uit een Belgisch politiedossier, maar deze match heeft helaas niet geleid tot de identiteit van het slachtoffer.