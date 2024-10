CBS: Inflatie september vooral getemperd door dalende brandstofprijzen

Consumentengoederen en -diensten waren in september 3,5 procent duurder dan een jaar eerder, meldt het CBS. In augustus was de inflatie 3,6 procent. De inflatie wordt elke maand gemeten als de ontwikkeling van de consumentenprijsindex (CPI) ten opzichte van dezelfde maand in het voorgaande jaar. Het inflatiecijfer van september is hetzelfde als bij de snelle raming die op 1 oktober is gepubliceerd.

Inflatie daalt door prijsontwikkeling motorbrandstoffen

De prijsontwikkeling van motorbrandstoffen zorgde voor een daling van de inflatie. De prijzen van motorbrandstoffen waren in september 11,3 procent lager dan een jaar eerder. In augustus was de prijsdaling op jaarbasis 5,6 procent. Een liter benzine kostte in september gemiddeld 1,88 euro, in augustus was dat 1,95 euro. De prijs van een liter diesel daalde van 1,67 euro in augustus naar 1,61 euro in september.

Opwaarts effect prijsontwikkeling kleding

De prijsontwikkeling van kleding had daarentegen een opwaarts effect op de ontwikkeling van de inflatie. Kleding was in september 2,1 procent duurder dan in dezelfde maand vorig jaar. In augustus waren prijzen van kleding nog 3,5 procent lager dan in augustus 2023.