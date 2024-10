Omstander steelt politiejas tijdens hulpverlening

In de nacht van dinsdag 8 op woensdag 9 oktober gebeurde er iets opvallends in de Heuvelpoort. Terwijl agenten een gewonde man hielpen, werd er een politiejas gestolen door een omstander. Deze 21-jarige Tilburger pakte de jas uit de politieauto en vluchtte. Gelukkig werd hij snel verderop opgepakt.

Het was rond 02.15 uur toen de politie naar de Heuvelpoort reed, omdat er een man gevallen was. Terwijl de agenten zich met de situatie bezighielden, viel het hen op dat een omstander dicht bij hun auto bleef staan. Toen de ambulance de hulp overnam, gingen de agenten weg. Tot hun verbazing ontdekten ze dat een van de portieren van hun auto openstond en dat een politiejas verdwenen was. Bij het wegrijden zagen ze de man lopen die eerder zo dichtbij had gestaan. Hij probeerde snel weg te rennen, maar de agenten renden achter hem aan en wisten hem te stoppen. De man bekende meteen dat hij de politiejas had gestolen. Inmiddels zit hij vast voor verder onderzoek en de jas is weer terug bij de politie.