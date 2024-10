Nederland telt 2,7 miljoen LHBTQIA personen

In Nederland is 18 procent van de bevolking van 15 jaar of ouder LHBTQIA, een afkorting die staat voor lesbisch, homoseksueel, bi-plus, transgender, queer, intersekse en aseksueel. Dit komt neer op ongeveer 2,7 miljoen mensen. Vandaag, op Coming Out Day, publiceert het CBS voor het eerst een schatting van hoeveel LHBTQIA personen er in Nederland wonen en of en hoe zij op verschillende achtergrondkenmerken verschillen van de rest van de inwoners van Nederland.

De schatting van het aantal LHBTQIA personen in Nederland is gebaseerd op data van de Veiligheidsmonitor 2023, een CBS-onderzoek waaraan 182 duizend mensen deelnamen. Deze vragenlijst gaat vooral over thema’s als veiligheid en slachtofferschap van criminaliteit, maar ook over hoe mensen zich voelen op het vlak van gender (genderidentiteit), tot wie mensen zich aangetrokken voelen (seksuele oriëntatie) en of ze intersekse zijn. Deze resultaten worden uitgebreid gepresenteerd in het artikel ‘Hoeveel LHBTQIA personen telt Nederland?’, waarin ook grondig stilgestaan wordt bij de sterktes en tekortkomingen van de gebruikte methode.

2,5 miljoen mensen met een niet-heteroseksuele oriëntatie

In Nederland leven naar schatting 2,7 miljoen LHBTQIA personen, van wie de meesten een niet-heteroseksuele oriëntatie hebben. Seksuele oriëntatie geeft aan tot wie iemand zich seksueel aangetrokken voelt. Zo telt Nederland 272 duizend homoseksuele mannen en 106 duizend homoseksuele vrouwen. De groep met een bi-plus oriëntatie (mensen die zich aangetrokken voelen tot meer dan één gender) is met 1,7 miljoen mensen de grootste. Een kleinere groep heeft een aseksuele of andere oriëntatie, en een klein deel weet het (nog) niet.