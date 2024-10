Melding 'schoorsteenbrand' in de Houtstraat Schijndel klopt geen hout van

De brandweer werd zaterdagavond gealarmeerd voor een schoorsteenbrand in de Houtstraat in Schijndel.

Hoogwerker

De brandweer kwam met een blusvoertuig en een hoogwerker ter plaatse. Terwijl de politie de weg aan weerszijde afsloot kon de hoogwerker worden opgesteld om van bovenaf bij de schoorsteen een controle uit te voeren. Dit gebeurde onder toeziend oog van meerdere buurtbewoners.

Geen brand geconstateerd

Van brand bleek geen sprake, waarna de brandweer inpakte en terug richting de kazerne ging. Ook de buurtbewoners waren snel weer richting de kachel en zo was de rust in de straat snel weer teruggekeerd. Waar de melding nu precies vandaan kwam is niet duidelijk.