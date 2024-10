Drie nepagenten op heterdaad aangehouden in Zaamslag

Dankzij een alerte verzorgende zijn er vrijdag meerdere ‘nepagenten’ aangehouden in het Zeeuwse Zaamslag. 'Zij hadden geprobeerd slachtoffers te maken in een woonzorgcentrum', zo meldt de politie.

Melding

Vrijdagmiddag 11 oktober 2024 ontving de meldkamer rond 15.00 uur een melding van mogelijke nepagenten. Een verzorgende gaf aan dat een van de cliënten gebeld zou zijn door ‘agenten’ die elk moment langs zouden kunnen komen. Diverse echte politieagenten zijn daarop langsgegaan bij het adres om de nepagent aan te houden.

Aangehouden

Agenten komen aan bij de woning en treffen daar inderdaad een man aan. Hij ging er vandoor toen zij zichzelf als echte agenten bekend maakten. De 18-jarige man uit Middelburg is hierop aangehouden en overgebracht naar het politiebureau. De man probeerde te vluchten richting een voertuig.

Auto op de vlucht geslagen

De bestuurder ging er snel vandoor, maar dankzij snel optreden van de politiecollega’s is het voertuig aangetroffen op de Engelandweg in Ritthem. In de auto zaten een man en vrouw (beide 24 jaar) uit Vlissingen. Ook zij zijn aangehouden en overgebracht naar het bureau.

Codewoord afgesproken

Bij dit incident is tijdens het gesprek met de meldkamer een codewoord afgesproken tussen de echte politieagenten en de betrokkenen. Dit om er zeker van te zijn dat er echte agenten aan de deur staan. Een extra controlemiddel dus, wat u makkelijk zelf kunt toepassen als u in gesprek bent met onze meldkamer en twijfelt of er echte agenten aan de deur staan.

Legitimatiebewijs

En onthoudt altijd dat de politie nooit aan de deur komt om persoonlijke spullen, pinpassen of pincodes op te vragen. Daarnaast mag u altijd een legitimatiebewijs vragen aan de politieagent en hij of zij zal deze ook aan u geven om deze goed te controleren.